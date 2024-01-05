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شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 04:01 مساء
شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرا (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اللبناني فؤاد أبوشقرة أن المنتخب نجح في الاستعداد لمواجهة منتخب تونس في نصف نهائي البطولة العربية التي اختتمت أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة.

تونس مدرسة مهمة في كرة السلة
وقال فؤاد أبوشقرة إن المنتخب الوطني لكرة السلة خاض معسكرا إعداديا في تونس قبل البطولة واجه خلاله المنتخب التونسي وديا، لذلك طريقة لعب تونس كانت معروفة على الرغم من أنه منتخب كبير يمثل مدرسة مهمة في رياضة كرة السلة، كما أن مدربيها منتشرون في مختلف الدول العربية.

وأضاف فؤاد أبوشقرة في تصريح أدلى به لبرنامج  «في التسعين» الذي بثته قناة الوسط «Wtv» مساء امس الخميس، أنه على الرغم من قوة الفريق التونسي، إلا أن المنتخب الوطني تمكن من التفوق عليه وحرمانه من اللعب بالطريقة التي يفضل اللعب بها.

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وأشاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة بمحمد الساعدي وقال إنه رائع على المستويين الرياضي والإنساني، ويمتلك صفات إنسانية رائعة ويستحق أن يكون قائدا للمنتخب، وهناك عدد كبير من اللاعبين المميزين داخل التشكيلة الليبية، وينبغي وضع خطة للاستفادة من هذا الجيل.

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