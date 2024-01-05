استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حظيت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة التي أنهت مشاركتها في البطولة العربية بالقاهرة بإحراز المركز الثاني والميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه، صباح اليوم الجمعة باستقبال رسمي بمطار معيتيقة.

استقبال رسمي لمنتخب كرة السلة

كان في مقدمة مستقبلي بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، وزير الدولة عادل جمعة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، والأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، ووكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة، ورؤساء اتحادات الدرجات ورفع الأثقال، بحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك»

وعبر وزير الدولة في كلمة له عن شكره وتقديره للمنتخب والمكتب التنفيذي للاتحاد ورئيسه بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، ووعد بتسليم مجمع رجب عكاشة بعد إتمام صيانته للاتحاد الليبي لكرة السلة بعد ستين يوما.

وقال إنه أعطي الإذن للاتحاد الليبي لكرة لسلة لتقديم ما هو مطلوب من الاتحاد العربي لاستضافة ليبيا للبطولة العربية المقبلة.

- شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

- المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

من جانبه، رحب الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية بأعضاء المنتخب والطاقم التدريبي والإداري، مشيدا بالإنجاز المستحق الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة الليبية، ووعد بدعم كل الرياضات لتحقيق أفضل النتائج لرفع راية ليبيا في المحافل الدولية.

المنتخب الوطني يحظى باستقبال حار ومميز من جانب المسئولين (فيسبوك)

المنتخب الوطني يحظى باستقبال حار ومميز من جانب المسئولين (فيسبوك)

المنتخب الوطني يحظى باستقبال حار ومميز من جانب المسئولين (فيسبوك)