شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «Wtv» حلقة جديد من برنامج «في التسعين» في السابعة من مساء اليوم الخميس، حيث يطرح البرنامج كعادته مجموعة من أهم القضايا والموضوعات التي تشغل الشارع الرياضي في ليبيا.

إنجاز غير مسبوق لمنتخب كرة السلة

وتتناول حلقة برنامج «في التسعين» الليلة التي يقدمها اليوم المذيع مؤيد إسكندر الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة السلة بفوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية بالبطولة العربية التي اختتمت مساء أمس في مصر، وهو إنجاز غير مسبوق للسلة الليبية على صعيد المشاركات في البطولات العربية.

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كما يطرح برنامج «في التسعين» موقف رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني والوعود التي قدمها، هذا بجانب تناول المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإندونيسي والتي فاز بها بأربعة أهداف مقابل لا شيء.