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الأنوار يتغلب على المروج 2-1 في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 05:27 مساء
الأنوار يتغلب على المروج 2-1 في «دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الأنوار والمروج بالدوري الممتاز، الجمعة 22 ديسمبر 2023 (فيسبوك)
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حقق الأنوار فوزا مهما على المروج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الفيتوري يحرز هدفي الأنوار
تقدم الأنوار بهدف أحرزه عبدالسلام الفيتوري في الدقيقة 13، ثم عاد اللاعب نفسه ليعزز تقدم الأنوار بالهدف الثاني في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، تمكن المروج من إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 74، لكن محاولاته لإدراك التعادل لم تنجح، لتنتهي المباراة بفوز الأنوار.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأنوار إلى سبع نقاط بعدما حقق فوزه الثاني في «دورينا»، بينما توقف رصيد المروج عند خمس نقاط، مكتفيا بانتصار وحيد حققه حتى الآن في الدوري الليبي الممتاز.

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