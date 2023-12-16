المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يفوز على تونس ببطولة القدس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة فوزه الأول في بطولة القدس الدولية المقامة حاليا في تونس بعدما تغلب على نظيره التونسي بهدفين دون رد.

المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يحرز هدفيه بالشوط الأول

سجل هدفي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أحمد الحبيشي في الدقيقة الثالثة عشرة، وأضاف مروان الزهرة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة لينهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني انحصر اللعب بين المنتخبين وسط الملعب وأضاع المنتخبان عديد الفرص لتنتهي المباراة بهدفين دون رد للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة.

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يذكر أنه جرى افتتاح البطولة بكلمات من رؤساء اتحادات تونس وليبيا وفلسطين، وبعدها انطلقت أولى لقاءات بطولة القدس الدولية لكرة القدم المصغرة بين المنتخبين التونسي والفلسطيني التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بتسعة أهداف من دون رد.