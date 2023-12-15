المنتخب الوطني للكرة المصغرة يشارك في بطولة القدس بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة في الرابعة عصر اليوم أول مبارياته أمام نظيره التونسي في بطولة القدس الدولية المصغرة التي تشارك فيها ثلاثة منتخبات هي ليبيا وتونس وفلسطين.

رحلة سفر طويلة خاضها المنتخب الوطني

وأدى المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة مرانه الأخير أمس قبل مواجهة تونس اليوم، حيث ركز المدرب العام مصطفى صميدة ومساعده مفتاح شعيب على إزالة التعب للمنتخب بعد رحلة السفر الطويلة من طرابلس لمدينة جربة.

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كما خاض لاعبو المنتخب مباراة فيما بينهم وقف خلالها المدرب مصطفى صميدة على استعدادات المنتخب قبل مواجهة نظيره التونسي. يذكر أن المنتخب الليبي قد وصل أمس الخميس إلى مدينة جربة التونسية.