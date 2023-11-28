التحدي طمينة يفوز بكأس السوبر 2023 (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أحرز فريق التحدي بطمينة لكرة القدم المصغرة كأس السوبر 2023، بعد فوزه على فريق المحلة أوباري بنتيجة وصلت إلى 11 هدفًا دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، بمدينة مصراتة.

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وأدار مباراة كأس السوبر طاقم التحكيم المكون من علي المنشاز وإبراهيم المنشار وطه زوبي والمراقب مجدي الزواغي، وشهدت المباراة حضور بعض رؤساء الاتحادات الأفريقية للعبة.

من جهة أخرى، ينعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع التأسيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة بحضور عدة دول أفريقية، وستجري فيه مناقشة عدة أمور تتعلق بمستقبل الكرة الأفريقية.

منافسات سوبر كرة القدم المصغرة. (فيسبوك)

منافسات سوبر كرة القدم المصغرة. (فيسبوك)

تنويه للاجتماع التأسيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة. (فيسبوك)

منافسات سوبر كرة القدم المصغرة. (فيسبوك)