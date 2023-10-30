المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب من الخروج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خسر المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة لقاءه الثاني أمام منتخب المجر بنتيجة هدفين مقابل هدف، جاء هدف فوز المجر في الثواني الأخيرة من المباراة التي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في الإمارات وتحديدا بإمارة رأس الخيمة.

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الفريق الوطني خسر مباراته الأولى أمام صربيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، وينافس المنتخب الليبي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات: البرتغال وصربيا والمجر.

ويتبقى للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة مباراة واحدة فقط أمام البرتغال، وسط حسابات صعبة نحو استمراره في دائرة المنافسة، ليقترب بقوة من الخروج من الدور الأول بعد خسارتين.