لجنة تنظيم المسابقات تكشف: المادة 38 وراء تأجيل «ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت لجنة تنظيم المسابقات أن قرارها بتأجيل مباراة «الديربي» بين فريقي الأهلي طرابلس والمدينة التي كانت مقررة اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية إلى يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية على ملعب النهر الصناعي استند إلى لائحة المسابقات.

نص المادة 38 من لائحة المسابقات

ونشرت لجنة المسابقات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنودا من لائحة المسابقات تتضمن نص المادة 38 التي تبين طريقة كيفية التصرف مع المباريات التي يجري تأجيلها بسبب الظروف الطارئة والقوة القاهرة الخارجة عن إرادة الفريقين.

ونصت المادة 38 من لائحة المسابقات على أن مثل تلك المباريات يجري تأجيلها إلى اليوم الذي يليه على نفس الملعب وبنفس طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وأضافت أنه إذا استمرت تلك الظروف الطارئة أو لانشغال الملعب في اليوم التالي لموعد المباراة فإن الجهة المختصة تحدد موعدا لاحقا أو مكانا آخر لإقامتها.

ويتصدر فريق المدينة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات جاءت بفوزه في المباراة الأولى على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وفوزه في الجولة الثانية على فريق البشائر بهدف دون رد، وعلى الخمس بهدف دون رد، وعلى أساريا بهدفين دون رد، ويطمح في الجولة السادسة لتخطي ملاحقه الأهلي طرابلس برصيد 11 نقطة من ست جولات.

- تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

- «بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات وأرقام الأسبوع الرابع من الدوري الليبي

أما فريق الأهلي طرابلس الساعي لاقتناص صدارة المجموعة فيدخل هذا «الديربي» وعينه على نقاطه الثلاث حتى ينفرد بصدارة المجموعة ورصيده 11 نقطة جمعها من الفوز على الملعب الليبي بهدف دون رد، والتعادل مع الأولمبي دون أهداف، والفوز على السويحلي بهدف دون رد، والتعادل مع الاتحاد في «ديربي العاصمة» دون أهداف، والفوز على فريق البشائر بهدفين دون رد.

بنود لائحة المسابقات (حساب لجنة تنظيم المسابقات على فيسبوك)