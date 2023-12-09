تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل «ديربي العاصمة» في الجولة السادسة، بين الأهلي طرابلس والمدينة، 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، على ملعب النهر الصناعي، لتقام المباراة غدا الأحد.

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فريق المدينة يتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات، جاءت بفوزه في المباراة الأولى على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وفوزه في الجولة الثانية على فريق البشائر بهدف دون رد، وعلى الخمس بهدف دون رد، وعلى أساريا بهدفين دون رد، ويطمح في الجولة السادسة لتخطي ملاحقه الأهلي طرابلس برصيد 11 نقطة من ست جولات.

سجل فريق الأهلي طرابلس خلال الجولات السابقة

فريق الأهلي طرابلس، الساعي لاقتناص صدارة المجموعة، يدخل هذا الديربي وعينه على نقاطه الثلاث، حتى ينفرد بصدارة المجموعة، ورصيده 11 نقطة، جمعها من الفوز على الملعب الليبي بهدف دون رد، والتعادل مع الأولمبي دون أهداف، والفوز على السويحلي بهدف دون رد، والتعادل مع الاتحاد في «ديربي العاصمة» دون أهداف، والفوز على فريق البشائر بهدفين دون رد.

تعديل مباراة الديربي بين الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)