الأهلي طرابلس يفوز على البشائر بهدفين في المجموعة الثانية من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الأهلي طرابلس في الحفاظ على المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على البشائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بملعب النهر الصناعي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من «دورينا».

الأهلي طرابلس في المركز الثاني خلف المدينة

بهذا الفوز تمكن الأهلي طرابلس من رفع رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الثاني خلف فريق المدينة متصدر ترتيب المجموعة وله 12 نقطة حصدها من الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها حتى الآن، بينما خاض الأهلي طرابلس خمس مباريات فاز في ثلاث منها وتعادل في اثنتين.

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أما فريق البشائر فقد أبقته هزيمة اليوم في المركز التاسع في ترتيب فرق المجموعة الثانية من «دورينا» برصيد نقطتين فقط.