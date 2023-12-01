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الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 09:20 مساء
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
مايي لاعب الأهلي بنغازي يسدد الكرة باتجاه مرمى التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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فاز الأهلي بنغازي على التحدي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأهلي بنغازي يتقدم مبكرا
تقدم أكسيل مايي للأهلي بنغازي بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، ثم أضاف سالم روما الهدف الثاني في النصف الثاني من اللقاء.

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بهذا الفوز تمكن الأهلي بنغازي من رفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا في الرصيد مع كل من النصر والهلال اللذين يملك كل منهما سبع نقاط أيضا في صدارة المجموعة الأولى، أما فريق التحدي فبقي رصيده من دون تغيير عند ثلاث نقاط حصدها من ثلاثة تعادلات بعدما تلقى اليوم أول هزيمة له في «دورينا».

 

مايي لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في شباك التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
مايي لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في شباك التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
سالم روما لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في شباك التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
سالم روما لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في شباك التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
مايي لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في مرمى التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
مايي لاعب الأهلي بنغازي يحتفل بهدفه في مرمى التحدي خلال مباراة الفريقين الجمعة 1 ديسمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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