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المغربي جلال جيد يدير مباراة الهلال وفيوتشر المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:56 مساء
المغربي جلال جيد يدير مباراة الهلال وفيوتشر المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية
جانب من مواجهة الهلال واتحاد العاصمة الجزائري الأحد 26 نوفمبر 2023 (حساب الهلال على فيسبوك)
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أعلن نادي فيوتشر المصري، اليوم الأربعاء، تلقيه إخطاراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتعيين طاقم تحكيم مغربي لمباراته مع الهلال الليبي الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهداء بنينا يحتضن مواجهة الهلال وفيوتشر
ويحل فيوتشر ضيفاً على الهلال في مباراة تقام على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم «كاف»، التي تضم أيضاً اتحاد الجزائر وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكر المركز الإعلامي لنادي فيوتشر أن المباراة سيديرها تحكيمياً طاقم من المغرب بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبدالصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

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وافتتح فيوتشر مبارياته بالمجموعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1-0 على ضيفه سوبر سبورت ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق هدف وحيد خلف اتحاد الجزائر حامل اللقب الذي بدأ مشواره في المجموعة بالفوز 2-0 على ضيفه الهلال الليبي، الأحد الماضي.

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