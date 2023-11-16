الهلال يستقبل خمسة أهداف في مباراته الودية أمام سموحة المصري

القاهرة - بوابة الوسط

فقد فريق الهلال الليبي لكرة القدم مباراته التحضيرية أمام مضيفه سموحه المصري بنتيجة هدف مقابل خمسة أهداف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب حرس الحدود، أمس الأربعاء، وذلك خلال لقائه الودي الثاني بمعسكره التحضيري الذي يقيمه في العاصمة المصرية القاهرة، تأهباً لخوض مباراته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الهلال يبادر بالتسجيل

بادر فريق الهلال الليبي بالتسجيل، وذلك عن طريق المهاجم محمد التاورغي، غير أن فريق سموحة المصري استعاد توازنه سريعا وتمكن من إحراز خمسة أهداف سجلها كل من النيجري أبوبكر ليادي «هدفان»، وحسام حسن «هدفان»، وأحرز إسلام جابر الهدف الخامس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «لانا».

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يذكر، أن فريق الهلال سيخوض دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في المجموعة الأولى، بجانب فرق فيوتشر المصري واتحاد العاصمة الجزائري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.