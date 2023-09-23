الهلال الليبي جاهز لمواجهتي رايون في رواندا بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض فريق الهلال الليبي لكرة القدم في رواندا مباراتي الذهاب والإياب في بطولة «الكونفدرالية» أمام فريق رايون سبورت الرواندي، بعد الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على ذلك، لصعوبة إقامة المباريات في ليبيا على خلفية أحداث العاصفة «دانيال».

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ورفض «كاف» تأجيل مباريات الفرق الليبية الثلاثة: الأهلي بنغازي في دوري الأبطال الأفريقي وأبوسليم والهلال في «الكونفدرالية»، بسبب الكارثة التي حلت بليبيا، وبالخصوص مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

الأندية الليبية الثلاثة طلبت التأجيل من «كاف»

وطلبت فرق ليبيا الثلاثة تأجيل مبارياتها بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها ليبيا. لكن «كاف» رفض التأجيل، فجرى الاتفاق على إقامة مباراتي الهلال في رواندا.

فريق الهلال الليبي يلتقي، غدا الأحد، رايون سبورت الرواندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بكأس «الكونفدرالية» على ملعب كيغالي بيليه.

وهذه المباراة كان مقررة إقامتها في ليبيا على ملعب شهداء بنينا، بينما ستجرى مباراة الإياب في 30 سبتمبر الجاري.

فريق كرة القدم بنادي الهلال قبل إحدى المواجهات. (فيسبوك)

قائد فريق كرة القدم بنادي الهلال فيصل البدري خلال إحدى المواجهات. (فيسبوك)