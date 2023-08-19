الهلال الليبي يصدر بيانا لتوضيح عدم بث مباراته أمام كاكاميغا الكيني في «الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي الهلال الليبي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا توضيحيا لعدم بث أولى مبارياته في بطولة «الكونفيدرالية» للموسم الجديد أمام فريق كاكاميغا الكيني.

بيان نادي الهلال بخصوص منع إذاعة المباراة عبر «Wtv»

وقال البيان: «يوضح المركز الإعلامي لجماهير نادي الهلال وللجماهير الليبية بأنه تعذر رسميًا نقل مباراة الذهاب لفريقنا أمام كاكاميغا الكيني، نظرًا لرفض المسؤولين في إدارة النادي الكيني بث المباراة مباشرة عبر جميع المحطات الفضائية، رغم المساعي الكبيرة التي بذلت على مدار أيام من قبل إدارة النادي ومسؤولي البعثة المصاحبة للفريق والشريك الإعلامي المتحصل على الحقوق في ليبيا قناة الوسط».

- مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

وأضاف البيان: «كما تم منع الفريق الإعلامي من تصوير وبث المباراة عبر الصفحة الرسمية دون أي تبرير وأضح رغم وضع عديد الحلول والمقترحات من الجانب الليبي التي لاقت رفضًا قاطعًا دون أي تبرير».

قناة الوسط «Wtv» تعلن احباط محاولاتها إذاعة مباراة الهلال

وأفادت قناة الوسط (WTV) أنها «سعت منذ أيام لنقل مباراة الذهاب لفريق الهلال أمام كاكاميغا الكيني في الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وقام فريق عمل القناة بالتنسيق مع إدارة نادي الهلال بالتواصل مع الجهات المعنية في كينيا، وقدمت مقترحات وحلولًا وعروضًا للقنوات الكينية، لكن المسؤولين في إدارة النادي الكيني رفضوا بث المباراة مباشرة عبر المحطات الفضائية كافة».

قناة الوسط «Wtv» تستعد لإذاعة مباريات الأندية الليبية

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» استعدادها لنقل مباريات الأندية الليبية المشاركة في المسابقات الأفريقية حصريًا عبر شاشتها، مصحوبة باستديو تحليلي، بمشاركة نخبة من النقاد الرياضيين والمحللين، ومناقشة الحالات التحكيمية لكل مباراة.

وتشارك الأندية الليبية الأربعة على الصعيد القاري في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد المعروفة بـ«الكونفيدرالية» للظهور في بداية الموسم الجديد 2023-2024، المقرر انطلاقه الأسبوع الجاري عبر الأدوار التمهيدية.

ويشارك الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، بينما يشارك الهلال وأبوسليم في «الكونفيدرالية».

بيان نادي الهلال الليبي. (صفحة الهلال الرسمية عبر فيسبوك)