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ليبيا في عمومية الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.. وغزة تستحوذ على الاهتمام (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 03:35 مساء
ليبيا في عمومية الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.. وغزة تستحوذ على الاهتمام (صور)
الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. (فيسبوك)
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عقدت، أمس الإثنين، الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعها العادي في مدينة الرياض السعودية بحضور 56 مندوبا، ومثّل ليبيا في الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، وأمينها العام خالد الزنكولي.

ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي قدم في كلمته بالاجتماع التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني جراء الظروف التي يمر بها، خاصة في قطاع غزة، التي طالت الشباب والرياضيين، وألحقت بهم الأذى والتدمير للبنية التحتية والمباني والممتلكات، ومن ضمنها المنشآت والمقرات والمراكز الرياضية والشبابية.

غزة تستحوذ على اهتمام اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي
وأكد الفيصل أن الاتحاد يتطلع دائمًا لتجسيد مفهوم التضامن الرياضي بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ذلك ستعكسه الإستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تتضمن برامج ستترجم رؤية الاتحاد، وتُحقق أهدافه بخطوات ثابتة وفي فترة زمنية محددة، بما يعود بالفائدة على الرياضة في الدول الأعضاء، ودعم الشباب الإسلامي من أجل تحسين قدراتهم وتفوقهم، وإبراز مواهبهم على مختلف الصعد.

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وشكلت الجمعية العمومية لجنة داخلية، لمتابعة الأحداث والتطورات الخاصة بالحركة الرياضية في فلسطين، وتقديم تقارير دورية وتوصيات حول الخطوات العملية لدعم الحركة الرياضية الفلسطينية.

الجمعية العمومية تصادق على تمديد فترة عمل مجلس الإدارة
وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على تمديد فترة عمل مجلس الإدارة الحالي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي حتى انتهاء دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة العام 2025.

واستعرض الاجتماع الخطة الإستراتيجية للاتحاد، وجرت المصادقة على استحداث الهوية البصرية الجديدة للاتحاد، والموافقة على فتح باب الترشح لاستضافة وتنظيم دورة ألعاب للتضامن الإسلامي السابعة 2029.

تعد ليبيا عضوا مؤسسا للاتحاد الرياضى للتضامن الإسلامي، وعضوا عاملا في الاتحاد منذ تأسيسه، وانطلاق دورته الأولى فى العام 2005.

شعار الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. (فيسبوك)
شعار الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. (فيسبوك)
جمال الزروق وخالد الزنكولي خلال فاعليات الجمعية العمومية لاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. (فيسبوك)
جمال الزروق وخالد الزنكولي خلال فاعليات الجمعية العمومية لاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. (فيسبوك)
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