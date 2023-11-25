188 لاعبًا يشاركون في بطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بطولة ليبيا للشطرنج الفردي يوم الثلاثاء المقبل بتنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للشطرنج وبمشاركة 188 لاعبا.

24 لاعبا في نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج

وجرى توزيع اللاعبين على مجموعتين حيث يشارك في المنطقة الشرقية 62 لاعبا يتأهل منهم للمرحلة النهائية ثمانية لاعبين، أما المنطقة الغربية فيشارك فيها 126 لاعبا ويتأهل منها للنهائيات 15 لاعبا ليصبح عدد اللاعبين المتأهلين للنهائيات 24 لاعبا يضاف إليهم بطل آخر نسخة لبطولة ليبيا يوسف الحصادي.

يشار إلى أن بطولة ليبيا للشطرنج الفردي مصنفة دوليا وستقام بالنظام السويسري وتتضمن تسع جولات وزمن اللعب 60 دقيقه + 10 ثوان عن كل نقلة.

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ومن شروط بطولة ليبيا للشطرنج الفردي أن يخسر اللاعب إذا استخدم أي وسيلة إلكترونية أو احتفظ بأي جهاز إلكتروني، كما لا يجري احتساب النقلة خطأ إلا بعد ضغط اللاعب على الساعة.