الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل البطل الليبي لاعب نادي دارنس يوسف عبدالباسط الحصادي مع بطل أوروبا وأفضل لاعبي العالم، البلغاري إيفان تشيبارينوف، في الجولة الثانية، بعد خسارة في الجولة الأولى بكأس العالم للشطرنج 2023، والتي تستضيفها دولة أذربيجان.

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وقال عبدالباسط الحصادي، والد اللاعب يوسف، إلى «بوابة الوسط»، الإثنين: «هذا التعادل يعتبر بطعم الفوز، لأن يوسف لا يزال ضمن فئة الناشئين تحت 17 عاما، والتعادل مع لاعب منتخب بلغاريا البطل تشيبارينوف، البالغ من العمر 37 عاما، هو إنجاز، ومكسب لسمعة الشطرنج الليبي بشكل عام».

الحصادى: يوسف يتحدى ظروف صعبة جدا

لفت الحصادي إلى أن نجله يشارك في بطولة العالم «وسط ظروف صعبة، منها عدم وجود مدرب بسبب عدم القدرة على دفع راتبه، والذي كان يدفعه من جيبه الخاص، بالإضافة إلى عدم وجود إداري يرافقه، أو مترجم على الرغم من أنه يمثل ليبيا، ويرفع علم بلادنا في هذا المحفل الدولي المهم، حيث يرافقه أحد اقاربه، وعلى حسابه الخاص».

سجل البطل يوسف الحصادي حافل بالانتصارات العربية والأفريقية، حيث سبق له التتويج بذهبية المجموعة «D» في الأوليمبياد العالمي للشطرنج بالهند، وبطولة أفريقيا تحت 12 عاما، وبطولة كأس العرب بالعراق، وبكأس وذهبية بطولة «Arena» الدولية، بالإضافة إلى حصده بطولة «الخياري» الدولية أربع مرات.