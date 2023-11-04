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سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي «بال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 05:47 مساء
سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
فريق كرة السلة بالأهلي بنغازي (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فسيبوك)
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يلتقي فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا مع فريق بانجوي ممثل أفريقيا الوسطى بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في مباراة الدور نصف النهائي من تصفيات غرب أفريقيا المؤهلة إلى الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال».

سلة الأهلي بنغازي تسعى للتأهل لنهائيات «بال»
ويسعى الأهلي بنغازي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، وبالتالي المباراة النهائية للتصفيات التي يتنافس فيها أيضا فريقا الفتح الرباطي المغربي وفاب الكاميروني اللذان يتواجهان في التاسعة من مساء اليوم في الدور نصف النهائي للتصفيات.

اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه فيرونجا الكونغولي في تصفيات الدوري الأفريقي للسلة «بال»
سلة الأهلي بنغازي في اختبار صعب أمام فاب الكاميروني بتصفيات الدوري الأفريقي «بال»

وتمكن فريق كرة السلة بالأهلي بنغازي من تحقيق الفوز في المباراتين اللتين لعبهما حتى الآن بالتصفيات، حيث فاز في المباراة الأولى على فاب الكاميروني، ثم تغلب على فريق فيرونجا الكونغولي.

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