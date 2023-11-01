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سلة الأهلي بنغازي في اختبار صعب أمام فاب الكاميروني بتصفيات الدوري الأفريقي «بال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 07:55 مساء
سلة الأهلي بنغازي في اختبار صعب أمام فاب الكاميروني بتصفيات الدوري الأفريقي «بال»
التنويه الخاص بمباراة كرة السلة بين الأهلي بنغازي وفاب الكاميروني الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة السلة)
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يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي بنغازي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء مباراته الأولى أمام فاب الكاميروني في أولى مبارياته بتصفيات الدوري الأفريقي «بال» المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

الأهلي بنغازي يسعى لتصدر تصفيات «بال»
ويسعى الأهلي بنغازي بقيادة مدربه عبدالمنعم عون إلى تخطي عقبة فريق فاب الكاميروني الذي يعد أحد أقوى الفرق المنافسة في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، وذلك بهدف مواصلة الطريق وتصدر التصفيات.

واستعد فريق الأهلي بنغازي لخوض تصفيات الدوري الأفريقي «بال» من خلال ضم عدد من اللاعبين المحترفين المميزين مثل الأميركى زاك لفتون والأسترالى اللبنانى الجنوب سودانى أتير ماجوك والأميركى كريس كرافوورد والفرنسى السنغالى سولو ديباتى.

من جانبه، يضم فريق فاب الكاميروني عددا من المحترفين المميزين أبرزهم: الأميركيان جالونى فريدى وإيودجى شوكى والمالى مامادو دكورى والنيجيرى أوشين أكبجوى.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أعلن نقل المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي «بال» التي تضم ثمانية فرق من القسم الغربي من أبيدجان عاصمة كوت ديفوار إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

- نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ياوندي
الاتحاد الدولي لكرة السلة يشيد بالأهلي بنغازي وتعاقداته استعدادا لتصفيات الدوري الأفريقي «بال»

ويواجه فاب الكاميروني اليوم فريق الأهلي بنغازي بعدما تغلب أمس الثلاثاء على فريق فيرونجا الكونغولي بنتيجة 84 – 63 في مباراة من جانب واحد تفوق فيها الفريق الكاميروني تماما ولم يظهر خلالها قدراته الحقيقية، حيث حرص على ادخارها لما تبقى له من مواجهات خلال تصفيات الدوري الأفريقي «بال»، حيث حرص مدرب الفريق الكاميروني على إراحة أكبر عدد من لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلي بنغازي الليلة.

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