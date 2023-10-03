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الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 10:23 صباحا
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
منظر عام خارج ملعب أولد ترافورد وتمثال يونايتد ترينيتي للاعبي مانشستر يونايتد السابقين جورج بست ودينيس لو وبوبي تشارلتون قبل مباراة الفريق ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد في مانشستر 11 فبراير 2015. (فرانس برس)
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يعتزم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المرشح لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية الإثنين.

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ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس والمالك على وجه الخصوص لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة، مع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، حسب «فرانس برس».

راتكليف يسعى للحصول على حصة تقترب من 25%
وأوضحت قناة «سكاي نيوز» أنه بإمكان «السيد راتكليف الآن أن يسعى إلى الحصول على حصة تبلغ حوالي 25% في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الأغلبية».

وأسالت الملحمة الطويلة التي أحاطت بالاستحواذ على النادي الكثير من المداد، مع عديد العروض المقدمة من كل من راتكليف، المشجع للشياطين الحمر منذ الطفولة، والشيخ جاسم، لكن لم يجر إحراز أي تقدم بشأن تغيير محتمل للملكية، منذ أن أعلنت عائلة غلايزر المالكة في نوفمبر الماضي أنها على استعداد لبيع النادي.

انهيار قيمة يونايتد في بورصة نيويورك بأكثر من 700 مليون دولار
وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك الشهر الماضي بأكثر من 700 مليون دولار بعد تقارير نفادها أن عائلة غلايزر أوقفت خطط بيع النادي.

وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالأغلبية المسيطرة على النادي الذي اشترته في العام 2005، على الرغم من العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.

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