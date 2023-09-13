العاصفة «دانيال» تؤجل الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للقسم الممتاز لفرق المجموعة الثانية إلى غدٍ الخميس، بسبب العاصفة «دانيال» التي أودت بحياة العشرات والضحايا من المفقودين والمصابين، بعد أن ألحقت الأضرار بمدن منطقة الجبل الأخضر.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

وتقرر إقامة المباريات المقبلة على الملاعب التالية: ملعب مدينة الأبيار يشهد لقاء النهضة مع الترسانة والمراقب محمد الشلماني.

وعلى الملعب الجانبي ببنغازي يقام لقاء الوطن والبشائر والمراقب فوزي الدالي، ويشهد ملعب بنينا مباراة المتصدرين الشموع والملعب الليبي والمراقب محمد عبدالله.



يذكر أن صاحبي الترتيب الأول والثاني من المجموعة سيتأهلان مباشرة إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد 2023-2024.