الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم اهتمامه في المرحلة المقبلة بالكرة النسائية، وأعلن وصول المدربة المصرية الشابة مروة حواط للاستفادة من خبراتها في مجال التدريب.

ووصلت المدربة المصرية مروة حواط مدينة طرابلس، الجمعة، للاستفادة من خبرتها وتجربتها في مجال تطوير الكرة النسائية بليبيا، حسب صفحة اتحاد كرة القدم الليبي على «فيسبوك».

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من بين الخطط الموضوعة من جانب اتحاد الكرة الاهتمام بتوسيع قاعدة مزاولة اللعبة والاهتمام بمختلف الفئات السنية وتأسيس منتخبات وطنية قادرة على المنافسة.

أيضًا فتح الاتحاد باب الانتساب بالأندية لتكوين فرق نسائية من خلال المسابقات الرياضية التنافسية ودعمها وتشجيعها وإعدادها من أجل ظهور أفضل للمنتخبات في مختلف المحافل الدولية.