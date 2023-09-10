فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت بالعاصمة السنغالية داكار، بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحقق ملاكم ليبيا أحمد الكوم الفوز في أولى مبارياته بدور الـ32 في وزن 57 كغم على حساب الغيني محمد بهاء.

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واليوم الأحد، تتجدد المشاركة الليبية بثلاثة ملاكمين: في وزن 63 كغم عبر الليبي يزن الحويج الذي ينازل الغيني إسيني سياله، وفي وزن 71 كغم الليبي محمد الفلاح يواجه الفائز من مباراة ملاكمي مصر والجزائر.

وفي وزن 80 كغم، يقابل الليبي سعد الفلاح التوغولي بريو بادي. وغدا الإثنين، تشهد منافسات وزن 90 كغم نزال الليبي محمد فريضة أمام الجزائري محمد حمراي.