الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

رفع الملاكم الليبي محمد فريضة رصيد البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب العربية، المقامة في الجزائر، إلى أربع ميداليات، بعدما أحرز الميدالية الفضية في منافسات الملاكمة وزن 80 كيلو غراما.

فريضة يخسر بالنقاط

خسر الملاكم الليبي محمد فريضة المباراة النهائية، مساء اليوم الأربعاء، أمام الملاكم الأردني حسين عشيش بالنقاط.

وقد تأهل فريضة للمباراة النهائية بعد فوزه على الملاكم السعودي محمد الصحبي بالنقاط 5-0.

- الليبي فريضة يلتقي الأردني عشيش في نهائي ملاكمة وزن 80 كلغ بالألعاب العربية

- ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية الزنتوني والزليتني في نهائي دورة الألعاب العربية

تشارك ليبيا فى دورة الألعاب العربية بثلاثة ملاكمين: محمد فريضة في وزن 80 كيلو غراما، وعاصم دوكو في وزن 75 كيلو غراما، الذى فقد مباراته أمام التونسي نبيل يوسف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية. وفي وزن 63.5 كيلو غرام، شارك الملاكم عبدالباسط خير الذي فقد مباراته بالنقاط أمام الجزائري فرحات بقية.