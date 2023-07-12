الليبي فريضة يلتقي الأردني عشيش في نهائي ملاكمة وزن 80 كلغ بالألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام اليوم الأربعاء بالجزائر نهائيات أوزان بطولة الملاكمة بدورة الألعاب العربية الـ15، في التتويج بذهبية وزن 80 كلغ، حيث يلتقي البطل الليبي محمد فريضة ببطل الأردن حسن عشيش، وتأهل فريضة للنهائي بعد فوزه على السعودي محمد الصحبي بالنقاط 5-0.

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يشار إلى أن ليبيا شاركت فى المحفل العربي بثلاثة ملاكمين محمد فريضة وعاصم دوكو في وزن 75 كلغ والذى فقد مباراته أمام التونسي نبيل يوسف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية، أيضًا في وزن 63.5 كلغ شارك الملاكم عبدالباسط خير والذي فقد مباراته بالنقاط أمام الجزائري فرحات بقية.