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خماسي ليبي فى بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 30 أغسطس 2023, 08:32 مساء
خماسي ليبي فى بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
الملاكم الليبي محمد فريضة يوجه لكمة بيمناه خلال إحدى المباريات (فيسبوك)
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يتوجه المنتخب الوطني للملاكمة، بعد غد الجمعة، إلى تونس، للدخول في معسكر سيستمر أسبوعا، استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة التي ستقام في السنغال، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وزارة الرياضة تدعم منتخب الملاكمة
في تصريح لرئيس بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، عبدالكريم مانيطة، خص به بوابة «الوسط»، أشاد بالدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة للعبة، وتشجيعها وتحملها نفقات المشاركة في المعسكر والبطولة.

كما حيا مانيطة أيضا اللجنة الأولمبية الليبية على دعمها ودورها في التعاقد مع مدرب المنتخب الجديد، التونسي الجيلاني سيف النصر، الذى سيبدأ مشواره في تدريب المنتخب من معسكر تونس بمساعدة المدربين المحليين: ناصر المسلاتي وعبدالحكيم عمار.

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

وأوضح مانيطة أن مشاركة المنتخب الوطني في هذا المحفل الأفريقى ستكون بخمسة ملاكمين: أحمد الكوم وزن 57 كلغ، ويزن الحويج وزن 63.5 كلغ، ومحمد الفلاح وزن 71 كلغ، وسعد الفلاح وزن 80 كلغ، ومحمد فريضة وزن + 86 كلغ.

وقد حقق خماسي منتخب الملاكمة إنجازات عديدة، حيث تمكن الملاكم محمد فريضة من الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت أخيرا في الجزائر. بينما تمكن الملاكم سعد الفلاح من الفوز ببطولة «IBO»، بعد تغلبه على منافسه الفرنسي كيفين جيرارد في نزال أقيم بالعاصمة الإيطالية روما.

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