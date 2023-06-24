شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب الملاكم الليبي سعد الفلاح على نظيره الفرنسي كيفين جيرارد، في النزال الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما وذلك ضمن بطولة «IBO».

سعد الفلاح يتفوق بالضربة القاشية

جاء فوز سعد الفلاح على الملاكم الفرنسي كيفين جيرارد بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية من النزال.

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تفوق البطل الليبي على منافسه الفرنسي طيلة زمن النزال، وتمكن من حصار الفرنسي وعاجله بالعديد من اللكمات المتتالية حتى أسقط منافسه أرضاً، ليعلن الحكم فوز الفلاح بالضربة القاضية الفنية.