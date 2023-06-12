الملاكم الليبي سعد الفلاح يستعد لنزال الفرنسي جيراد في روما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل بطل الملاكمة الليبي سعد الفلاح، بمعنويات عالية، استعداداته الجدية لمواجهة الملاكم الفرنسي كيفين جيراد، والمقرر إقامته بمدينة روما في 24 يونيو الجاري، ويُقام النزال تحت إشراف المنظمة العالمية للملاكمة (iBO).

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وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال البطل الليبي سعد الفلاح «استعديت جيدًا لهذا النزال بمعسكر في مدينة بنغازي تحت إشراف المدرب الجزائري إبراهيم مخلوف».

وأضاف «حاليًا في معسكر مغلق بمدينة روما، ومعنوياتي عالية، وأتمنى تحقيق الفوز وتشريف بلادي ليبيا».

الملاكم الليبي سعد الفلاح في نزال سابق. (فيسبوك)