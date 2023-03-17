  • Alwasat News
Atwasat

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 03:44 مساء
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
الملاكم الليبي السابق عمر زليتني يضع صورته وهو ملاكم شاب خلفية لهاتفه ويريها لمراسل فرانس برس، 17 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

نشر موقع «فرانس 24» تقريرا عن رياضة الملاكمة في ليبيا التي وصلت العالمية بيدي الملاكم مالك الزناد، إلا أن قلة الإمكانات تقف حائلا أمام تطور وانتشار هذه الرياضة محليا، لتتمكن من المنافسة في البطولات القارية، إذ لولا دعم محبي هذه الرياضة في ليبيا، لم يكن يكتب لها الظهور.

في صورة قديمة بالأبيض والأسود، يقف ملاكم في سروال قصير وقميص: هذا الفتى «الطموح» هو عمر زليتني، قبل حظر الرئيس السابق العقيد معمر القذافي نهاية السبعينيات الرياضة التي يمارسها وتسري بعروقه في ليبيا، وفق ما نشر في موقع «فرانس 24».

- أكرم أمبية يتوج ببرونزية محمد السادس الدولية للملاكمة
- الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»

في طرابلس، يريد الرجل البالغ من العمر 63 عاما أن يُظهر لوكالة «فرانس برس» هذه اللقطة التي يحتفظ بها بفخر وحنين في خلفية هاتفه.

العام 1979، كان عمره 19 عاما فقط عندما حظر القذافي الملاكمة والمصارعة وجميع الرياضات القتالية.

حظر الملاكمة
«كنا مجموعة كاملة (...)، كان علينا اللعب في إيطاليا. ثم فجأة، حظروا الملاكمة. لماذا؟». يتساءل الرياضي عمر محبطا.

يضيف الرجل الستيني «كان هناك صداقات، حب، كانت الملاكمة تمثل كل شيء».

رسميا، اعتُبرت هذه الرياضة في غاية العنف في عهد القذافي، النظام المتهم خلال حكمه الذي امتد 42 عاما بارتكاب أبشع الفظائع: الإرهاب والتعذيب ومذابح المدنيين والاغتيالات المستهدفة، بحسب ما وصفه موقع «فرانس 24».

بالنسبة لليبيين، فإن «الديكتاتور معمر» على حد وصف وكالة «فرانس برس» المهووس بحب شخصيته، رأى في الرياضات الفردية بعين سيئة، لأنه من المحتمل أن تنجب «الأبطال» الذين يسرقون الأضواء منه.

إحياء الملاكمة
بعد ثورة 2011 التي تسببت في سقوط القذافي ووفاته لاحقا، التقى عمر زليتني بأصدقائه القدامى. معا قاموا بإحياء الملاكمة «بجهود شخصية» وأعادوا تأسيس الاتحاد الوطني للملاكمة.

ومنذ ذلك الحين، تألق الملاكمون الليبيون في مختلف المسابقات، على غرار مالك زناد، الأيقونة المحلية، الذي غادر إلى المملكة المتحدة وصار مشهورا جدا في أوروبا والعالم أجمع.

قلة إمكانات
وسط أرض قاحلة في طرابلس، تحت سقف حظيرة من الصفيح، يتنافس الشباب في حلبة قديمة يملؤها التراب بوضوح. الهدف: اختيار لاعبي المنتخب الوطني الذي سيشارك بشكل خاص في التصفيات الأفريقية للألعاب الأولمبية في باريس العام 2024.

بعد أن أصبح مدربا، يأسف زليتني لقلة الدعم من السلطات الحكومية، معربا عن أسفه على المعدات البدائية في أداء التمارين، التي دفع ثمنها هو والأبطال السابقين من «جيبهم الخاص».

لكن الملاكم السابق أعرب عن سعادته برؤية الكثير من الشباب يمارسون شغفهم بحرية و«يلوحون بعلم ليبيا» في دول أجنبية.

يهتف العشرات من المشجعين الجالسين على كراسي بلاستيكية، بينما يربط أحد الملاكمين القفازات وينازل خصمه بشغف.

منتهى التهامي.. ملاكمة ليبية
داخل الصالة المغلقة وبين الحشد، يبرز وجه أنثوي، الفتاة واسمها منتهى التهامي، ملاكمة نادرة في هذا البلد المحافظ للغاية.

تقول منتهى (25 عاما) إن والدها شجعها، بعد أن هاجر صغيرا إلى الولايات المتحدة من أجل ممارسة الملاكمة.

تروي منتهى تجربتها مع رياضة غالبا ما تكون من نصيب الرجال، «من بين فتيات جيلي، لم نكن نعرف أن الآخرين يمارسون الرياضة إلى جانبهم»، كما تقول ضاحكة الفتاة القادمة لدعم رفيق لها: «حتى هنا، نتفاجأ برؤية امرأة».

وأردفت: «كونك امرأة لا يمنعك جنسك من ممارسة الرياضة».

بداية ظهور للرياضات القتالية
منذ العام 2011، ظهرت رياضات قتالية متنوعة في ليبيا. وعكست شغفا استثنائيا، بممارسة مثلا رياضة الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية.

وهنا يتدرب عمر بوحوية، على بساط خاص في صالة رياضية حديثة في طرابلس، مرتديا قفازات وسراويل قصيرة بألوان ليبية، يعمل على عضلات بطنه بلكمات كبيرة وركلات في كيس ملاكمة، وهو مشهد سيشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 14 ألف مشترك عبر منصة إنستغرام.

في العام 2013، صادف هذا المعجب بأفلام الحركة «بالصدفة» مجموعة على فيسبوك مخصصة لملاكمة الكيك بوكسينغ في بنغازي (شرق)، مسقط رأسه.

يقول الرياضي البالغ من العمر 29 عاما والفائز بعدة مسابقات محلية وإقليمية «لقد سمحت لي هذه الرياضة بالحصول على مزيد الثقة بالنفس، وتفريغ الطاقات السلبية، والشعور بالمسؤولية، والتواصل الاجتماعي بشكل أكبر».

ويقر أنه بسبب التخلف عن دول الجوار، فإن «مستوانا لا يزال منخفضا».

المثابرة والصبر
لكن «المثابرة والصبر» في السنوات الأخيرة جعلا من الممكن بالفعل «كسر الأحكام المسبقة» حول الليبيين، يقول الرياضي المتحمس عمر.
يحلم عمر بأن يصبح بطلا للعالم ويختم قائلا «لا شيء مستحيلا»، في إشارة لطموح من وسط ليبيا التي تعج بالفوضى وغياب الاستقرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29
«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر

«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر
شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن

شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي

اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي

بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع
فوز الهلال والنصر في كأس السلة
فوز الهلال والنصر في كأس السلة
الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد
الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب ...
فوز السويحلي والأهلي بنغازي في نهائيات كأس الطائرة
فوز السويحلي والأهلي بنغازي في نهائيات كأس الطائرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك ......
بن حريز: بدأنا التجهيز للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع
بن حريز: بدأنا التجهيز للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع...
فوز الاتحاد والجزيرة في كأس السلة
فوز الاتحاد والجزيرة في كأس السلة...
فوز السويحلي والأهلي بنغازي في نهائيات كأس الطائرة
فوز السويحلي والأهلي بنغازي في نهائيات كأس الطائرة...
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج ......
المزيد