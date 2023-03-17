الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

القاهرة - بوابة الوسط

نشر موقع «فرانس 24» تقريرا عن رياضة الملاكمة في ليبيا التي وصلت العالمية بيدي الملاكم مالك الزناد، إلا أن قلة الإمكانات تقف حائلا أمام تطور وانتشار هذه الرياضة محليا، لتتمكن من المنافسة في البطولات القارية، إذ لولا دعم محبي هذه الرياضة في ليبيا، لم يكن يكتب لها الظهور.

في صورة قديمة بالأبيض والأسود، يقف ملاكم في سروال قصير وقميص: هذا الفتى «الطموح» هو عمر زليتني، قبل حظر الرئيس السابق العقيد معمر القذافي نهاية السبعينيات الرياضة التي يمارسها وتسري بعروقه في ليبيا، وفق ما نشر في موقع «فرانس 24».

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في طرابلس، يريد الرجل البالغ من العمر 63 عاما أن يُظهر لوكالة «فرانس برس» هذه اللقطة التي يحتفظ بها بفخر وحنين في خلفية هاتفه.

العام 1979، كان عمره 19 عاما فقط عندما حظر القذافي الملاكمة والمصارعة وجميع الرياضات القتالية.

حظر الملاكمة

«كنا مجموعة كاملة (...)، كان علينا اللعب في إيطاليا. ثم فجأة، حظروا الملاكمة. لماذا؟». يتساءل الرياضي عمر محبطا.

يضيف الرجل الستيني «كان هناك صداقات، حب، كانت الملاكمة تمثل كل شيء».

رسميا، اعتُبرت هذه الرياضة في غاية العنف في عهد القذافي، النظام المتهم خلال حكمه الذي امتد 42 عاما بارتكاب أبشع الفظائع: الإرهاب والتعذيب ومذابح المدنيين والاغتيالات المستهدفة، بحسب ما وصفه موقع «فرانس 24».

بالنسبة لليبيين، فإن «الديكتاتور معمر» على حد وصف وكالة «فرانس برس» المهووس بحب شخصيته، رأى في الرياضات الفردية بعين سيئة، لأنه من المحتمل أن تنجب «الأبطال» الذين يسرقون الأضواء منه.

إحياء الملاكمة

بعد ثورة 2011 التي تسببت في سقوط القذافي ووفاته لاحقا، التقى عمر زليتني بأصدقائه القدامى. معا قاموا بإحياء الملاكمة «بجهود شخصية» وأعادوا تأسيس الاتحاد الوطني للملاكمة.

ومنذ ذلك الحين، تألق الملاكمون الليبيون في مختلف المسابقات، على غرار مالك زناد، الأيقونة المحلية، الذي غادر إلى المملكة المتحدة وصار مشهورا جدا في أوروبا والعالم أجمع.

قلة إمكانات

وسط أرض قاحلة في طرابلس، تحت سقف حظيرة من الصفيح، يتنافس الشباب في حلبة قديمة يملؤها التراب بوضوح. الهدف: اختيار لاعبي المنتخب الوطني الذي سيشارك بشكل خاص في التصفيات الأفريقية للألعاب الأولمبية في باريس العام 2024.

بعد أن أصبح مدربا، يأسف زليتني لقلة الدعم من السلطات الحكومية، معربا عن أسفه على المعدات البدائية في أداء التمارين، التي دفع ثمنها هو والأبطال السابقين من «جيبهم الخاص».

لكن الملاكم السابق أعرب عن سعادته برؤية الكثير من الشباب يمارسون شغفهم بحرية و«يلوحون بعلم ليبيا» في دول أجنبية.

يهتف العشرات من المشجعين الجالسين على كراسي بلاستيكية، بينما يربط أحد الملاكمين القفازات وينازل خصمه بشغف.

منتهى التهامي.. ملاكمة ليبية

داخل الصالة المغلقة وبين الحشد، يبرز وجه أنثوي، الفتاة واسمها منتهى التهامي، ملاكمة نادرة في هذا البلد المحافظ للغاية.

تقول منتهى (25 عاما) إن والدها شجعها، بعد أن هاجر صغيرا إلى الولايات المتحدة من أجل ممارسة الملاكمة.

تروي منتهى تجربتها مع رياضة غالبا ما تكون من نصيب الرجال، «من بين فتيات جيلي، لم نكن نعرف أن الآخرين يمارسون الرياضة إلى جانبهم»، كما تقول ضاحكة الفتاة القادمة لدعم رفيق لها: «حتى هنا، نتفاجأ برؤية امرأة».

وأردفت: «كونك امرأة لا يمنعك جنسك من ممارسة الرياضة».

بداية ظهور للرياضات القتالية

منذ العام 2011، ظهرت رياضات قتالية متنوعة في ليبيا. وعكست شغفا استثنائيا، بممارسة مثلا رياضة الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية.

وهنا يتدرب عمر بوحوية، على بساط خاص في صالة رياضية حديثة في طرابلس، مرتديا قفازات وسراويل قصيرة بألوان ليبية، يعمل على عضلات بطنه بلكمات كبيرة وركلات في كيس ملاكمة، وهو مشهد سيشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 14 ألف مشترك عبر منصة إنستغرام.

في العام 2013، صادف هذا المعجب بأفلام الحركة «بالصدفة» مجموعة على فيسبوك مخصصة لملاكمة الكيك بوكسينغ في بنغازي (شرق)، مسقط رأسه.

يقول الرياضي البالغ من العمر 29 عاما والفائز بعدة مسابقات محلية وإقليمية «لقد سمحت لي هذه الرياضة بالحصول على مزيد الثقة بالنفس، وتفريغ الطاقات السلبية، والشعور بالمسؤولية، والتواصل الاجتماعي بشكل أكبر».

ويقر أنه بسبب التخلف عن دول الجوار، فإن «مستوانا لا يزال منخفضا».