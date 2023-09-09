ليبيا تشارك بـ3 لاعبين في شاطئية ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت، أمس الجمعة، مدينة هيراكليون اليونانية بعثة ليبيا المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية الثالثة، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجاري.

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يترأس وفد ليبيا عضو اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد الليبي للدراجات، نورالدين التريكي، وتضم المراقب المالي بدر الشريف، والإعلامي محمد جويلي.

أيضا تضم البعثة السباح عزالدين اقطاط، المشارك في سباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كلم، ومدربه ونيس عبدالسلام، ورياضي الغوص طلال عبدالله عصمان، ومدربه منذر يوسف الجبالي، ولاعب الكاراتيه محمد لطفي بن لاغة المشارك في منافسات الكاتا.