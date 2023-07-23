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نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 06:56 مساء
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
المجدف محمد بكرة خلال مشاركته في بطولة العالم ببلغاريا (حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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حقق الرياضي الليبي محمد بكرة رقمًا ليبيًا جديدًا له في منافسات بطولة العالم للتجديف تحت 23 سنة التي استضافتها بلغاريا اعتبارًا من 19 يوليو الجاري واختُتمت اليوم الأحد، حيث شارك المجدف الليبي محمد بكرة في منافسات الفردي ببطولة العالم.

بكرة يشارك في معسكر إعداد بتونس
يشار إلى أن الرياضي محمد بكرة يتواجد من فترة في معسكر إعداد دولي خاص بتونس تحت إشراف الاتحاد الدولي للتجديف، وفقًا لحساب اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك».

تأتي هذه المشاركة العالمية للتجديف الليبي استعدادًا مهمًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العالم المقبل.

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وسيقوم الاتحاد الأفريقي للتجديف بتنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في تونس تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة خلال شهر أكتوبر المقبل.

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