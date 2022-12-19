5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت ليبيا بخمس ميداليات متنوعة في البطولة الأفريقية الرابعة عشرة التي جرت بمدينة العلمين المصرية، واحدة فضية وأربع برونزيات.

فضية زوجي رجال الوزن المفتوح أقل من 23 عاما عن طريق الجدافين محمد بكرة ومحمود الزواوي.

- الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف للمرة الثانية

- نتائج ختام بطولة ليبيا للتجديف عبر «بوابة الوسط»

أربع برونزيات من خلال سباق الفردي رجال أقل من 23 عاما عبر الجداف محمد حسين بكرة، وبرونزية سباق فردي رجال الوزن المفتوح أقل من 23 عاما عبر الجداف محمد عبدالعاطي بكرة، وبرونزية سباق زوجي رجال خفيف الوزن أقل من 23 عاما عبر الجدافين محمد حسين بكرة، ومحمود عبدالرزاق الزواوي، وبرونزية سباق زوجي الكبار الوزن خفيف عن طريق الجدافين محمد حسين بكرة ومحمود الزواوي.

جاء منتخب ليبيا رابعا في الترتيب العام من بين 13 دولة مشاركة.

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي نشر عبر صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، قال «تعتبر هذه البطولة ضمن خطة الاتحاد الأفريقي للعام 2022 استعدادا للتصفيات المقبلة المؤهلة للألعاب الأولمبية فرنسا 2023، والمشاركة الليبية ناجحة في هذه البطولة التي شهدت منافسة قوية بين المنتخبات الأفريقية المشاركة».

وأضاف الكريكشي «حصولنا على الترتيب الرابع على مستوى القارة يعتبر خطوة إيجابية ومتقدمة، ويؤكد مقدرة وكفاءة الجدافين الليبيين، عندما يتوافر الاهتمام والدعم من الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالنشاط الرياضي».

مشاركة ليبية في أفريقية التجديف بمصر. (فيسبوك)

مشاركة ليبية في أفريقية التجديف بمصر. (فيسبوك)

مشاركة ليبية في أفريقية التجديف بمصر. (فيسبوك)

مشاركة ليبية في أفريقية التجديف بمصر. (فيسبوك)