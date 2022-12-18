الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف للمرة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتجديف، أمس السبت، جلستها الانتخابية بمدينة العلمين في مصر على هامش بطولة أفريقيا الرابعة عشرة للتجديف.

جاء ذلك وسط حضور 16 دولة من 22 دولة أفريقية عضوة بالجمعية العمومية، انتخب فيه رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، في منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف، للمرة الثانية على التوالي ليستمر في منصبه حتى العام 2026.

حضر الجلسة الانتخابية كمراقب رئيس الاتحاد الدولي للتجديف جون كريستوفر، ومثل ليبيا في الاجتماع رئيس الاتحاد نورالدين الكريكشي والأمين العام عماد التويب.