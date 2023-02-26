اتحاد التجديف يعقد اجتماعه الأول في حضور رئيس «الأولمبية» الليبية المكلف (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد بقاعة مسرح الكشاف بمدينة طرابلس، السبت، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي للعام 2023، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المكلف محسن السباعي، ورئيس الاتحاد الليبي لتنس الطاولة محمد أبوسيف.

الاجتماع استهله المهندس نورالدين الكريكشي، رئيس الاتحاد، بكلمة رحب فيها بالحضور، واستعرض الوضع القائم للاتحاد بصفة مختصرة، إضافة لبعض العراقيل التي تواجه عمل الاتحاد والرياضة بصفة عامة، كما أعطيت بعده الكلمة لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف محسن السباعي.

- الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف للمرة الثانية

السباعي قدم شكره وتقديره للمجهودات التي قامت بها أسرة الاتحاد الليبي للتجديف في سبيل تقدم وتطور الرياضة، كما تم بعد ذلك إهداء درع الاتحاد لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف، كما عرض بعد ذلك التقرير المرئي لأعمال الاتحاد مرفقا بالتقريرين الفني والمالي لموسم 2021-2022، واستكمل الاجتماع بمناقشة واعتماد مقترح الخطة السنوية، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي تخدم عمل الاتحاد وتسهم بالارتقاء برياضة التجديف الليبية.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)