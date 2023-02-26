  • Alwasat News
Atwasat

اتحاد التجديف يعقد اجتماعه الأول في حضور رئيس «الأولمبية» الليبية المكلف (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 26 فبراير 2023, 04:17 مساء
اتحاد التجديف يعقد اجتماعه الأول في حضور رئيس «الأولمبية» الليبية المكلف (صور)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
alwasat radio

عقد بقاعة مسرح الكشاف بمدينة طرابلس، السبت، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي للعام 2023، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المكلف محسن السباعي، ورئيس الاتحاد الليبي لتنس الطاولة محمد أبوسيف.

الاجتماع استهله المهندس نورالدين الكريكشي، رئيس الاتحاد، بكلمة رحب فيها بالحضور، واستعرض الوضع القائم للاتحاد بصفة مختصرة، إضافة لبعض العراقيل التي تواجه عمل الاتحاد والرياضة بصفة عامة، كما أعطيت بعده الكلمة لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف محسن السباعي.

- الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف للمرة الثانية

السباعي قدم شكره وتقديره للمجهودات التي قامت بها أسرة الاتحاد الليبي للتجديف في سبيل تقدم وتطور الرياضة، كما تم بعد ذلك إهداء درع الاتحاد لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف، كما عرض بعد ذلك التقرير المرئي لأعمال الاتحاد مرفقا بالتقريرين الفني والمالي لموسم 2021-2022، واستكمل الاجتماع بمناقشة واعتماد مقترح الخطة السنوية، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي تخدم عمل الاتحاد وتسهم بالارتقاء برياضة التجديف الليبية.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استديو تحليلي موسع لقمة الهلال والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
استديو تحليلي موسع لقمة الهلال والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري الدرجة الأولى الليبي.. البرانس في الصدارة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري الدرجة الأولى الليبي.. البرانس ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف ...
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
اختتام بطولة القوس والسهم داخل الصالات (صور)
اختتام بطولة القوس والسهم داخل الصالات (صور)...
425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا موقتا
425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا ......
اتحاد التجديف يعقد اجتماعه الأول في حضور رئيس «الأولمبية» الليبية المكلف (صور)
اتحاد التجديف يعقد اجتماعه الأول في حضور رئيس «الأولمبية» ......
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم...
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو ......
المزيد