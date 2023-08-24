سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر الاتحاد الدولي للكاراتيه تصنيفه الخاص باللاعبات؛ حيث جاءت البطلة سالمة المعداني في المرتبة الثانية عالميا.

سالمة المعداني تفوز بميداليتين أفريقيتين

جاء اعتلاء البطلة سالمة المعداني بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا التي أقيمت في جنوب افريقيا، كما حصلت على ميدالية فضية في بطولة أفريقيا التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

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وبهذا أصبحت البطلة الليبية سالمة المعداني أول فتاة ليبية في تاريخ اللعبة تصل إلى هذه المرتبة على المستوى الدولي.