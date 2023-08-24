  • Alwasat News
Atwasat

سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 24 أغسطس 2023, 05:48 مساء
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
alwasat radio

أصدر الاتحاد الدولي للكاراتيه تصنيفه الخاص باللاعبات؛ حيث جاءت البطلة سالمة المعداني في المرتبة الثانية عالميا.

سالمة المعداني تفوز بميداليتين أفريقيتين
جاء اعتلاء البطلة سالمة المعداني بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا التي أقيمت في جنوب افريقيا، كما حصلت على ميدالية فضية في بطولة أفريقيا التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

سالمة المعداني والصويعى يفوزان ببرونزيتي الكاراتيه في دورة الألعاب العربية
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا

وبهذا أصبحت البطلة الليبية سالمة المعداني أول فتاة ليبية في تاريخ اللعبة تصل إلى هذه المرتبة على المستوى الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة أم الألعاب.. وكالعادة عنها الغياب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة أم الألعاب.. وكالعادة ...
الأهلي طرابلس يصل مصر استعدادا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يصل مصر استعدادا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال ...
أبوسليم يبدأ الاستعداد لمواجهة أولمبي الباجي في مصر بالكونفيدرالية
أبوسليم يبدأ الاستعداد لمواجهة أولمبي الباجي في مصر ...
ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عاما
ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17...
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو ......
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري......
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على عربة وهو يبكي
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على ......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة ......
اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب الجبل والمحلة
اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس ......
المزيد
ختام مميز لبطولة ليبيا للشراع على شواطئ مصراتة
ختام مميز لبطولة ليبيا للشراع على شواطئ مصراتة...
الأهلي بنغازي يتوجه إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بدوري أبطال أفريقيا
الأهلي بنغازي يتوجه إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بدوري أبطال ......
نتائج مطمئنة لممثلي «الكونفدرالية».. ومخاوف في «دوري الأبطال»
نتائج مطمئنة لممثلي «الكونفدرالية».. ومخاوف في «دوري ......
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ......
ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عاما
ختام الدور التمهيدي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت ......
المزيد