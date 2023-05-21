شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا

القاهرة - بوابة الوسط

في أول حديث مقتضب للبطلة الليبية سالمة المعداني، بعد أن حققت أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا ببطولة البحر الأبيض المتوسط في لعبة الكاراتيه، قالت: «الشكر لله أولا وأخيرا.. الشكر لكل من دعمني وأرشدني ووقف معي في هذا المشوار الطويل الذي حققت فيه الكثير من الإنجازات التي كنت أطمح إليها».

- «المعداني» تُحقق أول ذهبية ليبية في الكاراتيه

المعداني: حققت أحلامي وطموحاتي

وأضافت المعداني في كلمتها القصيرة التي نقلها عبر صفحته الشخصية نائب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، جمال الرعيض، على «فيسبوك»، قائلة: «حققت الكثير من أحلامي وطموحاتي.. استطعت أن أصعد سلم النجاح بفضل الله، ومن ثم بفضل من ساندني طوال هذه الفترة الطويلة، لأرفع اسم ليبيا عاليا في المحافل الدولية».

وتمكنت المعداني من تحقيق ذهبية وزن 61 كيلوغراما في منافسات الأواسط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا في تونس. ويشارك منتخب ليبيا في البطولة بـ19 رياضيا ورياضية، يتنافسون إلى جانب 447 رياضيا يمثلون 19 بلدا.

الرعيض ينقل تهنئة الوزير

من جانبه، قال جمال الرعيض، في رسالة أخرى «معالي وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يتقدم بالتهنئة إلى البطلة الليبية سالمة المعداني، التي حققت أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا لبطولة البحر الأبيض المتوسط للعبة الكاراتيه وزن فوق 61 كغم بتونس 2023».

الفيتوري يقتنص برونزية جديدة

وأضاف الرعيض «الحمد لله.. في اليوم الأول للبطولة، ليبيا في الترتيب العام الخامس على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، الحمد لله القلادة البرونزية للبطل محمد خالد الفيتوري ببطولة البحر الأبيض المتوسط.. ألف مبروك لليبيا».

البطلة الليبية سالمة المعداني على منصة التتويج. (فيسبوك)