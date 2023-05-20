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«المعداني» تُحقق أول ذهبية ليبية في الكاراتيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:32 مساء
«المعداني» تُحقق أول ذهبية ليبية في الكاراتيه
البطلة سالمة المعداني الفائزة بذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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تمكّنت البطلة الليبية سالمة المعداني من تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا ببطولة البحر الأبيض المتوسط في لعبة الكاراتيه.

وتمكنت المعداني من تحقيق ذهبية وزن 61 كلغ في منافسات الأواسط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا في تونس.

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المشاركة الليبية
يُذكر أن المنتخب الليبي يشارك في هذه النسخة من البطولة بـ19 رياضيًا ورياضيّة، يتنافسون إلى جانب 447 رياضيًا يمثلون 19 بلدًا.

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