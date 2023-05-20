«المعداني» تُحقق أول ذهبية ليبية في الكاراتيه

القاهرة - بوابة الوسط

تمكّنت البطلة الليبية سالمة المعداني من تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا ببطولة البحر الأبيض المتوسط في لعبة الكاراتيه.

وتمكنت المعداني من تحقيق ذهبية وزن 61 كلغ في منافسات الأواسط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا في تونس.

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