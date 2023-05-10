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اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تجتمع في طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 10 مايو 2023, 11:31 صباحا
اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تجتمع في طرابلس (صور)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
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عقدت اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه اجتماعًا بمقر الاتحاد الليبي للكاراتيه ناقشت خلاله آخر الاستعدادات لاستضافة ليبيا بطولة شمال أفريقيا خلال أيام السادس والسابع والثامن والعشرين من يوليو المقبل.

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الاجتماع ترأسه مدير البطولة علي الشارف والمدير الفني بالاتحاد الليبي عماد الككلي وحضره أعضاء اللجنة العليا ومندوب من اللجنة الأولمبية اللييية حسين أبوعرقوب.

جرت مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لاستضافة بطولة شمال أفريقيا في ليبيا وكيفية تشكيل اللجان العاملة بالبطولة من أجل إنجاح الحدث الأبرز في الرياضة الليبية والعربية خلال يوليو المقبل.

اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
اجتماع اللجنة التحضيرية لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (خاص - الوسط)
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