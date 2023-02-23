عمومية الكاراتيه الموحد تجدد ثقتها في وسام أبوزيد لفترة رئاسية جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد «جنرال» اليوم الخميس جلستها الانتخابية في صالة نادي نجوم قرقارش بطرابلس، وجددت خلالها ثقتها في وسام أبوزيد رئيسا للجمعية العمومية لفترة جديدة.

وحضر الانتخابات ممثلو أندية المدينة والتضامن والشرطة وغوط الشعال والسلفيوم والفالوجاء ونجوم قرقارش والغرارات والسبيعة.

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وانتخبت القائمة الوحيدة للمكتب التنفيذي للاتحاد، برئاسة وسام الصادق أبوزيد رئيسا، ونائبه عبدالكريم مفتاح يحيي، والأمين العام محمد عامر عكيمة، وأمين الصندوق محمد فرج الدنقاوي، وعضوية قيس أحمد زوره وربيع الحبيب مخلوف وفاتن محمد الغزيوي.