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عمومية الكاراتيه الموحد تجدد ثقتها في وسام أبوزيد لفترة رئاسية جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 23 فبراير 2023, 06:37 مساء
عمومية الكاراتيه الموحد تجدد ثقتها في وسام أبوزيد لفترة رئاسية جديدة
جانب من انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد «جنرال»، 23 فبراير 2023. (الإنترنت)
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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد «جنرال» اليوم الخميس جلستها الانتخابية في صالة نادي نجوم قرقارش بطرابلس، وجددت خلالها ثقتها في وسام أبوزيد رئيسا للجمعية العمومية لفترة جديدة.

وحضر الانتخابات ممثلو أندية المدينة والتضامن والشرطة وغوط الشعال والسلفيوم والفالوجاء ونجوم قرقارش والغرارات والسبيعة.

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وانتخبت القائمة الوحيدة للمكتب التنفيذي للاتحاد، برئاسة وسام الصادق أبوزيد رئيسا، ونائبه عبدالكريم مفتاح يحيي، والأمين العام محمد عامر عكيمة، وأمين الصندوق محمد فرج الدنقاوي، وعضوية قيس أحمد زوره وربيع الحبيب مخلوف وفاتن محمد الغزيوي.

الإشراف على الانتخابات
وأشرفت على الانتخابات لجنة برئاسة أحمد عبدالسلام وعضوية نصرالدين الشاوش وأحمد سليمان صبخة، وراقبها مكلفا من الأولمبية الليبية مصطفى مسعود المنتصر.

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