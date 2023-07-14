سالمة المعداني والصويعى يفوزان ببرونزيتي الكاراتيه في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أحرزت البطلة الليبية بطلة المتوسط سالمة المعداني، اليوم الجمعة، ميدالية برونزية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب العربية، المقامة حاليا في الجزائر.

4 ميداليات للكاراتيه بدورة الألعاب العربية

تعد الميدالية التي أحرزتها سالمة المعداني الثالثة للمنتخب الوطني للكاراتيه في دورة الألعاب العربية.

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كما أحرز البطل محمد الصويعي ميدالية برونزية لليبيا اليوم، لتكون هي رابعة ميداليات الكاراتيه الليبي في هذه الدورة، بعدما

تمكن، أمس الخميس، اللاعب إبراهيم السحاتى من الفوز ببرونزية ميزان ٦٧ كيلو، واللاعب محمد أبو دبوس من إحراز برونزية ميزان ٧٥ كيلو.

