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برونزيتان لأبطال الكاراتيه في دورة الألعاب العربية.. والسلة تخسر من السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 10:08 مساء
برونزيتان لأبطال الكاراتيه في دورة الألعاب العربية.. والسلة تخسر من السعودية
لقطة من منافسات أبطال ليبيا في الكاراتيه (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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أضافت رياضة الكاراتيه ميادليتين جديدتين لرصيد البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

ميداليتان للسحاتي وأبودبوس
وتمكن أبطال الكاراتيه الليبيين من إضافة ميداليتين برونزيتين جديدتين لرصيد البعثة الليبية في انطلاق اليوم الأول لمنافسات الكوميتيه.

وفاز البطل إبراهيم السحاتي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 67 كيلوغرام، كما فاز البطل محمد أبودبوس بالميدالية البرونزية في وزن تحت 75 كيلوغرام.

أما في منافسات كرة السلة 3×3، فقد خسر المنتخب الليبي نتيجة مباراته الثانية في دورة الألعاب العربية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 14-15، بعدما خسر مباراته الأولى أمام نظيره العراقي بنتيجة 10-15.

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