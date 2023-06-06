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نائب رئيس مجلس الوزراء يكرم البطلة الليبية في «الكاراتيه» سالمة المعداني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 03:08 مساء
نائب رئيس مجلس الوزراء يكرم البطلة الليبية في «الكاراتيه» سالمة المعداني
فرج القطراني يلتقي سالمة المعداني. (صفحة الحكومة الليبية عبر «فيسبوك»).
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كرّم نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، اليوم الثلاثاء، البطلة سالمة محمد مصطفى المعداني، بعد حصولها على الترتيب الأول والقلادة الذهبية في لعبة «الكاراتيه» خلال مشاركتها في بطولة البحر الأبيض المتوسط، التي أقيمت بجمهورية تونس.

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واستقبل القطراني، بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، البطلة سالمة المعداني، بعد إنجازها الرياضي المميز في «الكاراتيه»، حسب صفحة الحكومة الليبية عبر «فيسبوك».

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بما أنجزته البطلة، وتشريفها البلاد وكل الليبيين، مؤكدا أن الحكومة الليبية تثمن هذا الإنجاز، وتقدم الدعم لها، ولكل الأبطال الليبيين الذين تفتخر بهم البلاد، خصوصا ممن رفعوا اسم ليبيا عاليا في جميع مشاركاتهم في المحافل الرياضية العربية والدولية.

فرج القطراني يلتقي سالمة المعداني. (صفحة الحكومة الليبية عبر «فيسبوك»).
فرج القطراني يلتقي سالمة المعداني. (صفحة الحكومة الليبية عبر «فيسبوك»).
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