رونالدو يحتفل بهدفه الـ850 في مسيرته بالملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، عن سعادته البالغة بوصول حصيلته من الأهداف عبر مسيرته في الملاعب إلى 850 هدفًا.

رونالدو هداف الدوري السعودي

وأحرز رونالدو (38 عامًا) هدفه الـ850 في شباك فريق الحزم في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وهي المباراة التي انتهت بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز رونالدو الهدف الرابع من أهداف فريقه الخمسة.

بهذا الهدف رفع رونالدو حصيلته من الأهداف في الدوري السعودي إلى ستة أهداف، ليواصل بذلك تصدر ترتيب هدافي المسابقة.

وعلق رونالدو عبر حسابه عل منصة «إكس» اليوم الأحد، على هذا الإنجاز الشخصي بقوله: «أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفًا في مسيرتي ولا تزال الحصيلة مستمرة».

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بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، فيما تواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطتين، بعد مرور خمس جولات من انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.