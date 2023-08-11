الدوري السعودي ينطلق اليوم والتوليفة الأوروبية تجذب أنظار العالم

القاهرة - بوابة الوسط

بصبغة أوروبية ووسط متابعة عالمية كبيرة، ينطلق اليوم الجمعة، الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

18 فريقا في الدوري السعودي

ينافس في الدوري السعودي 18 فريقا بعدما اقتصر العدد الموسم الماضي على 16 فريقا، عندما توج الاتحاد باللقب الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر، وفقا للوكالة الألمانية.

ويتسم الدوري السعودي هذا الموسم بصبغة غير مسبوقة بعدما دعم أكثر من فريق في المسابقة صفوفه بعدد من أبرز النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية على مدار المواسم الماضية، حتى أصبح الدوري السعودي من أكثر المسابقات المحلية في العالم جذبا للاهتمام الإعلامي والجماهيري.

ووضح هذا الاهتمام من خلال عقود البث التي أبرمت أخيرا مع عدد من الشبكات العالمية لنقل مباريات البطولة تلفزيونيا للعديد من أنحاء العالم في ظل الرغبة الكبيرة من المشجعين حول العالم في متابعة هذا العدد الكبير من النجوم الذي انتقل إلى صفوف الأندية السعودية.

انتقال رونالدو نقطة تحول

وعلى مدار سنوات طويلة مضت خلال العقدين الماضيين، تألق عدد من النجوم الأجانب في صفوف عديد الأندية السعودية، لكن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في منتصف الموسم الماضي كان نقطة تحول حقيقية في مسيرة الدوري السعودي.

وكان رونالدو، الفائز بجائزتي الاتحاد الدولي للعبة والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عدة مرات سابقة، قال قبل نهاية الموسم الماضي إن الدوري السعودي يتطور، والموسم المقبل سيكون أفضل.

وأثار انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي دهشة العالم بعدما قدم اللاعب حقبة كبيرة من التألق في أكبر الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

نجوم عالميون في الدوري السعودي

لكن المفاجأة الأكبر كانت خلال الصيف الحالي، حيث استطاعت الأندية السعودية جذب العديد من لاعبي الأندية الأوروبية استعدادا للموسم الجديد، الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة.

وجاء في مقدمة هؤلاء النجوم المنضمين للأندية السعودية هذا الصيف، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل للاتحاد السعودي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والأرقام القياسية مع ريال مدريد الإسباني على مدار سنوات طويلة مضت.

كما انتقل الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة بعد مسيرة مميزة مع مانشستر سيتي الإنجليزي توجها بالثلاثية التاريخية، دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

كذلك، انتقل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي سابقا، من بايرن ميونخ الألماني إلى النصر السعودي ليلعب بجوار رونالدو في الموسم الجديد.

وانتقل الثلاثي فابينيو وروبرتو فيرمينو وجوردان هيندرسون من ليفربول إلى اتحاد جدة وأهلي جدة والاتفاق السعودي على الترتيب، فيما انضم الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي إلى اتحاد جدة، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال السعودي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي إلى الهلال.

ويتزايد عدد المنتقلين من القارة الأوروبية ومن مختلف أنحاء العالم إلى الأندية السعودية يوميا، حتى أصبح للدوري السعودي صبغة عالمية ينتظر أن تترك بصمة هائلة في الموسم الجديد.

إقبال جماهيري على الدوري السعودي

وينتظر أن تضاعف هذه الصفقات من حجم الإقبال الجماهيري على المدرجات في العديد من مباريات البطولة خلال الموسم، كما يتوقع أن تضاعف من قوة المنافسة في المباريات وعلى لقب المسابقة.

ويقص الأهلي شريط افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبطولة اليوم الجمعة، بمواجهة الحزم، فيما يبدأ الاتحاد رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة في ضيافة الرائد يوم الإثنين المقبل.

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وتتزامن ضربة البداية في الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين مع ختام فعاليات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي يسدل الستار عليها غدا السبت، بلقاء النصر مع الهلال في نهائي سعودي خالص للبطولة.

وبخلاف المباراتين المقررتين للهلال مع أبها والنصر مع الاتفاق بالمرحلة الأولى من المسابقة، تشهد هذه الجولة أيضا مباريات الطائي مع ضمك والفيحاء مع الخليج غدا، والرياض مع الوحدة والفتح مع التعاون بعد غد الأحد، والشباب مع الأخدود يوم الإثنين المقبل.