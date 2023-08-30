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الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 07:06 مساء
الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني خلال أحد تدريباته. (أرشيفية: فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، جدول مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة
ينافس المنتخب الوطني الليبي ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جواره كلا من: الكاميرون وكاب فيردي وأنغولا وإيسواتيني وموريشيوس.

ووفقا لجدول المباريات الذي أعلنه «كاف»، فإن المنتخب الليبي سيبدأ رحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم خلال نوفمبر المقبل خارج أرضه بمواجهة منتخب إيسواتيني في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

وفي الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، سيخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية على أرضه، عندما يستضيف نظيره الكاميروني في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023. وفي الجولة الثالثة، سيلعب المنتخب الليبي مباراته الثانية على التوالي على أرضه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم باستضافة منتخب موريشيوس في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

وسيخوض المنتخب الليبي مباراته الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أمام مضيفه كاب فيردي في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024، وفي الجولة الخامسة، يستضيف المنتخب الوطني نظيره الأنغولي في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

وفي جولة الإياب من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، سيحل المنتخب الوطني ضيفا على منتخب الكاميرون في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025، تليها مواجهة خارج الديار في الجولة السابعة أمام منتخب أنغولا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، ثم يعود «فرسان المتوسط» لاستضافة منتخب إيسواتيني في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025 ضمن مواجهات الجولة الثامنة.

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وسيحل منتخب كاب فيردي ضيفا على المنتخب الوطني في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025 ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأخيرا يخوض «فرسان المتوسط» مباراته الأخيرة ضمن الجولة العاشرة خارج أرضه حين يحل ضيفا على منتخب موريشيوس في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

من ناحية أخرى، يخوض المنتخب الليبي الشهر المقبل مباراته الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وسيمنح المدير الفني الموقت للمنتخب الوطني، سالم الجلالي، الفرصة للاعبين الصاعدين، لتمثيل المنتخب أمام غينيا الاستوائية من أجل إعداد جيل جديد من اللاعبين على المستوى الدولي، بعد الإخفاق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية.

بينما سيبحث اتحاد كرة القدم تعيين مدير فني جديد في أسرع وقت ممكن، لقيادة المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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