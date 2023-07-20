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المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 02:33 مساء
المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
مباراة منتخبي ليبيا و تونس (أرشيفية: الإنترنت)
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حافظ المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم على مركزه في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليبقى في المركز 127 بين منتخبات العالم وفق التصنيف الذي صدر اليوم الخميس.

المنتخب الوطني لم يلعب أي مباراة
وأوضح جدول تصنيف منتخبات العالم الصادر عن الاتحاد الدولي، أن رصيد نقاط المنتخب الوطني بقي كما هو منذ التصنيف الصادر الشهر الماضي وهو 1130.75 نقطة، وبالتالي فقد بقي المنتخب الوطني الليبي في المركز 127 على مستوى العالم والمركز السادس والثلاثين على مستوى القارة الأفريقية، علما بأن منتخب «فرسان المتوسط» لم يخض أي مباراة دولية منذ صدور التصنيف السابق للمنتخبات.

يذكر أن أفضل تصنيف للمنتخب الوطني عبر تاريخه كان احتلاله المركز السادس والثلاثين في العام 2012، بينما كان أسوأ مركز للمنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» هو احتلاله المركز 187 في العام 2009.

المنتخب الوطني في المركز الـ127 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا».. والأرجنتين في الصدارة
منتخب ليبيا في التصنيف الرابع بتصفيات كأس العالم 2026

وعلى المستوى الأفريقي، تراجع منتخب المغرب إلى المركز الثالث عشر، لكنه ظل الأفضل بين فرق القارة الأفريقية، يليه منتخب السنغال في المركز الثامن عشر، كما تراجع منتخب تونس إلى المركز الحادي والثلاثين، بينما قفز منتخبا الجزائر ومصر للمركزين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين على التوالي.

الأرجنتين في صدارة منتخبات العالم
أما على الصعيد الدولي، فقد واصل منتخب الأرجنتين تصدر التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، فبقيت منتخبات الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الثلاثة الأولى، بينما صعد منتخب إنجلترا للمركز الرابع، مقابل تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الخامس، وتحركت كرواتيا خطوة للأمام إلى المركز السادس، بينما

تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع، فيما بقيت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر.

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