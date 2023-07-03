منتخب ليبيا في التصنيف الرابع بتصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جدول تصنيف مستويات المنتخبات داخل القارة السمراء، وعلى ضوئها تجرى قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

التصفيات من تسع مجموعات، وكل مجموعة بها ستة منتخبات، وتقام قرعة تصفيات كأس العالم يوم 12 يوليو الجاري، على أن تنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل، بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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المنتخب الوطني الليبي حل في المركز 127 في تصنيف «فيفا» الأخير عن شهر يونيو الماضي، وبناء عليه وضع «كاف» المنتخب الليبي في المستوى الرابع بتصفيات كأس العالم.