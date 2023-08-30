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المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 30 أغسطس 2023, 06:01 مساء
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
سالم الجلالي مدرب المنتخب الليبي (أرشيفية: فيسبوك)
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يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بمدينة بنغازي تأهبًا لمواجهة غينيا الاستوائية ضمن ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

10 لاعبين في مران المنتخب الوطني
شارك في اليوم الأول من تدريبات المنتخب الوطني عشرة لاعبين، أدوا مرانهم تحت قيادة المدرب الوطني سالم جلالي، على أن يلتحق بقية اللاعبين المختارين بالمعسكر فيما بعد.

ويقود سالم الجلالي المنتخب الوطني في مباراة واحده فقط باعتبارها مباراة تحصيل حاصل، بعدما فقد «فرسان المتوسط» أي أمل في التأهل إلى نهاية كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

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اللاعبون هم: في حراسة المرمي محمد عياد من التحدي وأيمن التهيار من أهلي طرابلس وأصيل المقصبي من النصر وعلي يوسف من أهلي بنغازي وطاهر بن عامر من الدفاع الحسني وأسامة الصريط من أهلي بنغازي وحمزة المقصي من الأولمبي وفاضل سلامة من أهلي بنغازي ومحمود الشلوي من درانس وزياد العلواني من النصر وطه الجليل من درانس وعبدالسلام مصطفى من الهلال ومالك الأندلسي من أهلي طرابلس وفرج غيضان من الخمس وحسن طقق من الأهلي بنغازي وسند بن علي من أساريا والمحترف فهد طارق المسماري من سوسيشكا المونتنيجري وعبدالميسر أبوشيبة من الاتحاد المصراتي وعمر الخوجة من الاتحاد وصبحي الضاوي من الاتحاد وأسامة أبوجليدة من الأخضر.

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